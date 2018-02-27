Казахстанцев ждет кратковременное похолодание

Казахстанские синоптики озвучили гидрометеорологический прогноз по Казахстану на период с 27 февраля по 1 марта. В ближайшие сутки температура воздуха в республике сохранится выше климатической нормы на 3 - 8 градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области 28 февраля ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +5 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к таянию снега, ослаблению ледовых явлений, образованию заторно-зажорных явлений и выходу воды на пойму рек, формированию склонного стока на горных реках. В дальнейшем,1 - 2 марта в области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -20 - 25, днем до -15 - 20 градусов и выпадение осадков в виде снега, местами сильных. Местами будут метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, 28 февраля - 1 марта порывы до 23-28 м/с.

28 февраля также в Карагандинской области ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +3 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию талового стока на равнинной территории. 1-2 марта здесь ожидается понижение температуры воздуха ночью до -17-25 градусов, днем до -13-28 градусов и выпадение осадков, местами в виде снега.

С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области, а 2 марта охватит и остальную территорию Казахстана. Ночная температура вновь понизится до -20 - 30 градусов, на юге и юго-востоке до -10 - 20 градусов, на крайнем юге до -3 - 10 градусов, что ниже климатической нормы на 2 - 5 градусов.

Кроме похолодания на большей части республики ожидаются снег, метель, ветер 15-25 м/с, в южной половине туман и гололёд. Похолодание будет кратковременным, и 3 марта северные потоки начнут вновь перестраиваться на западные, что приведёт к повышению температуры воздуха.

Фото: yuga.ru