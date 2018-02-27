В Чечне задержана поставщица гашиша из Казахстана

Максимальное наказание за совершение названного преступления составляет лишение свободы сроком до 7 лет.

Прокуратура республики направила в Ленинский районный суд г. Грозного уголовное дело по обвинению Розы А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств), сообщает Чечня Сегодня.

Установлено, что А. в г. Шу Республики Казахстан незаконно приобрела для личного потребления наркотическое средство «гашиш» массой не менее 1, 22 грамма, с которым приехала в аэропорт «Манас» г. Бишкек Кыргызской Республики, откуда на воздушном транспорте сообщением «Бишкек-Грозный» вылетела в Чеченскую Республику.

Таким образом, А. пересекла Государственную границу Российской Федерации с Республикой Кыргызстан - членом Таможенного союза в рамках АврАзЭС, сокрыв при себе названное наркотическое средство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий А. была задержана сотрудниками полиции в г. Г розном, незаконно хранившееся при ней наркотическое средство обнаружено и изъято.

Максимальное наказание за совершение названного преступления составляет лишение свободы сроком до 7 лет.