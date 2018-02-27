В Алматинской области началась борьба с паводками

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах.

С 24 февраля в связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области происходит подтопление дворовых территории частных жилых домов из-за глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а в некоторых местах и вовсе их отсутствия, а также из-за нарушения правил застройки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах.

На 26 февраля в Алматинской области по нижеперечисленным районам наблюдается следующая обстановка.

В Талгарском районе в результате таяния снега в пяти населённых пунктах произошло подтопление 62 дворовых территорий: г.Талгар - 9, с.Туздыбастау - 27, с.Бесагаш - 2, с.Кызылту - 10, с.Панфилова - 14.

В Карасайском районе, в результате таяния снега в четырех населённых пунктах произошло подтопление 82 дворовых территорий: г.Каскелен - 28, с.Батан - 34, с.Кыргауылды - 5, с.Абай - 15.

В Енбекшиказахском районе, с.Байтерек в результате таяния снега произошло подтопление 29 дворовых территорий.

В Ескельдинском районе в результате таяния снега в двух населенных пунктах произошло подтопление 10 дворовых территорий: с.Бактыбай - 2, с.Алдабергенова - 8.

В с.Узынагаш Жамбылского района на сегодняшний день остаются подтопленными 4 улицы и 82 дворовые территории. На месте продолжают работать местные исполнительные органы, Департамент по чрезвычайным ситуациям, ГУ «СП и АСР» Алматинской области, военная часть 28237 Национальной гвардии РК, ими также проводятся работы по отводу воды и расчистке арычной системы.

"26 февраля в устранении последствий подтоплений были задействованы 175 человек: 84 человека из местных исполнительных органов, 61 человек от ДЧС области, прочих организаций - 10 человек. Задействовано 42 единицы техники. В настоящее время во всех районах формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов", - сообщили в ДЧС региона.

Департаментом по ЧС Алматинской области произведена рассылка штормового предупреждения по средствам СМС сообщений и СМИ о возможных подтоплениях на низкогорных зонах области.