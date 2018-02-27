В ВКО на горнолыжном курорте насмерть разбилась школьница
На месте происшествия работают полицейские.
По неофициальной информации, на природе усть-каменогорская школьница отдыхала вместе с классом и решила спуститься на стьюбе в неположенном месте, передает корреспондент Устинка LIVE.
Как сообщает источник, вместе с ней поехал еще один человек. Так как склон не предназначен для катания, молодые люди натолкнулись на препятствие, школьница получила травмы, несовместимые с жизнью.
В данный момент, по словам источника, ведется следствие, на месте происшествия работают полицейские.
В ДВД ВКО пока не комментируют ситуацию.
Фото: park-freestyle.ru
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