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В ВКО на горнолыжном курорте насмерть разбилась школьница

27 февраля 2018, 16:58

На месте происшествия работают полицейские.

По неофициальной информации, на природе усть-каменогорская школьница отдыхала вместе с классом и решила спуститься на стьюбе в неположенном месте, передает корреспондент Устинка LIVE.

Как сообщает источник, вместе с ней поехал еще один человек. Так как склон не предназначен для катания, молодые люди натолкнулись на препятствие, школьница получила травмы, несовместимые с жизнью.

В данный момент, по словам источника, ведется следствие, на месте происшествия работают полицейские.

В ДВД ВКО пока не комментируют ситуацию.

Фото: park-freestyle.ru


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