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Похититель унес девочку из-под носа отца

27 февраля 2018, 16:59

Шесть часов спустя похититель был арестован, а девочку вернули родителям.

В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца.

На ролике, снятом в Мумбае, двухлетняя девочка Ширен Фатима выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. При этом и похититель, и ребенок выглядят спокойными.

Через некоторое время отец обнаружил пропажу дочки и забил тревогу. Он позвонил в полицию, стражи порядка изучили записи с камер наружного наблюдения и объявили в розыск похитителя. Шесть часов спустя он был арестован, а девочку вернули родителям.

Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.


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