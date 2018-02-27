Похититель унес девочку из-под носа отца
Шесть часов спустя похититель был арестован, а девочку вернули родителям.
В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца.
На ролике, снятом в Мумбае, двухлетняя девочка Ширен Фатима выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. При этом и похититель, и ребенок выглядят спокойными.
Через некоторое время отец обнаружил пропажу дочки и забил тревогу. Он позвонил в полицию, стражи порядка изучили записи с камер наружного наблюдения и объявили в розыск похитителя. Шесть часов спустя он был арестован, а девочку вернули родителям.
My last post was against bandra police but now I have come up with new story of mumbai police where I am very happy .This video is from sakina .this small girl was kidnapped by passerby sakinaka police has done tremendous job and they have detained the kidnapper with in 24hrs. pic.twitter.com/xiWg073kbD— Khan Moazzam (@KhanMoazzam6) 24 февраля 2018 г.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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