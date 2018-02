Похититель унес девочку из-под носа отца

В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца.

На ролике, снятом в Мумбае, двухлетняя девочка Ширен Фатима выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. При этом и похититель, и ребенок выглядят спокойными.

Через некоторое время отец обнаружил пропажу дочки и забил тревогу. Он позвонил в полицию, стражи порядка изучили записи с камер наружного наблюдения и объявили в розыск похитителя. Шесть часов спустя он был арестован, а девочку вернули родителям.

My last post was against bandra police but now I have come up with new story of mumbai police where I am very happy .This video is from sakina .this small girl was kidnapped by passerby sakinaka police has done tremendous job and they have detained the kidnapper with in 24hrs. pic.twitter.com/xiWg073kbD