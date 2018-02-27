В Минтруда и соцзащиты РК рассказали о зарплате шахтеров

Министерство труда и социальной защиты населения РК предоставило информацию о заработной плате шахтеров Угольного департамента АО «Арселлор Миттал Темиртау», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерством под руководством председателя комитета труда, социальной защиты и миграции А. Сарбасова была создана комиссия, в которую также вошли и.о. руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области К. Балсариева, председатель общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» М. Миргоязова. Комиссией были изучены коллективный договор, положения об оплате труда, премировании работников и другие материалы, в части начисления работникам заработной платы и премиальных выплат.

Расчеты заработных плат произведены по профессиям, занятым добычей угля, проходкой горных выработок, ремонтом горных выработок, монтаж-демонтажем оборудования очистных забоев (горнорабочий очистного забоя, проходчик), а также на вспомогательных работах (горнорабочий подземный, электрослесарь подземный).

В соответствии с указанными документами размер месячной заработной платы, устанавливается с учетом квалификации работника, сложности, количества, качества на выполняемых работах, условий труда и максимальным размером не ограничивается.

За основу оплаты труда рабочих принимаются тарифные ставки, установленные тарифными сетками применительно к профессии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Оплата труда отдельного работника определяется его личным трудовым вкладом и результатом работы коллектива.

Заработная плата рабочих состоит из основной части, а также переменной части, в которую входит премия за выполнение плана по участку, за соблюдение правил безопасности и охраны труда.

Кроме того,по коллективному договору производятся ряд других надбавок и доплаты:

- вознаграждение за выслугу лет, определяемый актом работодателя;

- доплата за передвижение к рабочему месту и обратно в шахте;

- за высокое профессиональное мастерство, высокое достижение в труда или за выполнение особо важной работы;

- за руководство бригадой/звеном;

- за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания;

- при необходимости выполнения технических работ в условиях, когда концентрация серосодержащих газов в атмосфере превышает предельно допустимой концентрации;

- за работу во вредных условиях труда и так далее.

Таким образом, размер заработной платы рабочих состоит из основной части, включающей оплату по тарифным ставкам присвоенного разряда (исчисляется с учетом фактически отработанного времени) предусмотренный коллективным договором, а также переменной части (за выполнение плана, соблюдение правил безопасности и охраны труда). Также установлено, что у шахтеров осуществляются удержания из заработной платы для выплаты профсоюзных взносов, кредитов, ссуд, алиментов и так далее. Конкретный размер заработной платы рабочих, подлежащий к выплате, может быть различен.

"По результатам работы комиссия пришла к выводу, что размер заработной платы шахтеров Угольного департамента АО «АрселлорМиттал Темиртау», представленный в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Управлением по инспекции труда Карагандинской области по сведениям общественного объединения «Профсоюз угольщиков «Қорғау» соответствует озвученным министерством данным", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау" не поднялись на поверхность, требуя повышения заработных плат, оплаты больничных листов на 100% и уменьшения пенсионного возраста до 50 лет. Забастовка длилась 4 дня. Когда шахтеры поднялись на поверхность, им были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Всем работникам Угольного департамента компании пообещали выплатить единовременную премию в размере оклада. Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме далась гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Позже стало известно, что работникам компании изменили оплату труда.

Фото: miaistok.su