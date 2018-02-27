В Алматы передумали исключать из списка памятников аэропорт и гостиницу "Иссык"

Управлением культуры и архивов города Алматы отозван проект постановления "О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года №4/840 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы", передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение управления.

"Проект отозван в связи с необходимостью дополнительного изучения ранее внесенных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что из государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы могут исключить три объекта. Об этом говорилось в проекте постановления акимата, который находился на публичном обсуждении в разделе "Открытые НПА" сайта egov.kz.

В проекте постановления предлагалось исключить из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города курган по адресу ул. 20, 22-линии, Жандосова, ул. Тажибаевой, 37, бывшее здание гостиницы "Иссык" и старое здание аэропорта города.

Фото: almaty.gov.kz