В Балхаше убили 3-летнего ребенка

Гнев подозреваемого вызвало то, что ребенок сходил под себя.

В Балхаше задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пасынка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

"По факту убийства начато досудебное расследование по 99 статье УК РК. 24 февраля текущего года в одной из квартир города обнаружен труп малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Следственно-оперативной группой ОВД города Балхаш по горячим следам был задержан 30-летний житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ДВД региона.

Задержанный признался, что будучи пьяным, нанес телесные повреждения ребенку. На сегодняшний день подозреваемый водворен в ИВС, ведется расследование.

Как передает Today.kz, погибшему Матвею было три года. подробности убийства трехлетнего Матвея из Балхаша.

"Отчим сказал, что Матвей сходил под себя. Это и вызвало его гнев. Степень его виновности будет устанавливать следствие", – сообщила знакомая семьи Лариса.

У ребенка есть 13-летняя сестра. Когда было совершено убийство, она гуляла. Мать детей работает вахтовым методом поваром. Раньше дети оставались с бабушкой, но она заболела и было решено оставить детей с отчимом.