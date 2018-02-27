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Оранжевый уровень опасности продлен в Москве из-за морозов

27 февраля 2018, 17:46

Оранжевый уровень опасности действует не только в Московском регионе, но и на всей территории Центрального федерального округа.

Введённый в Москве оранжевый уровень погодной опасности будет действовать и в последний день зимы, 28 февраля, передает Life.

- Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, - поясняют синоптики.

Оранжевый уровень опасности действует не только в Московском регионе, но и на всей территории Центрального федерального округа. Причиной является аномально низкая температура.

Добавим, синоптики уже предупреждали, что температурный фон в столице окажется на 12–13 градусов ниже климатической нормы конца зимы.

Фото: РИА Новости/Мария Никитич


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