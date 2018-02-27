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В потасовке у Рады пострадало 13 силовиков

27 февраля 2018, 17:51

Стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины

Число силовиков, пострадавших в ходе потасовки у здания Верховной рады в Киеве, выросло до 13. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает РИА Новости.

Во вторник у здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил", лидером которого является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в потасовке пострадали 10 силовиков.

"Я убежден, что это была провокация. Девять задержанных правонарушителей, 13 пострадавших полицейских", - сказал Шевченко во время общения с журналистами, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни.

Фото: Национальная полиция Украины.


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