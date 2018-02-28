Утверждены новая форма уведомления о ввозе (вывозе) товаров и Правила его представления
В соответствии с пунктом 7 статьи 440 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2018 года № 131 утверждены Правила и сроки представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров и форма уведомления о ввозе (вывозе) товаров, которые будут введены в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.
Наряду с этим утрачивают силу:
1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 года № 24 «Об утверждении Правил представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров»;
2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 651 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 года № 24 «Об утверждении Правил представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров».
Напомним, что в соответствии со статьей 440 Налогового кодекса налогоплательщик обязан уведомлять налоговые органы при ввозе (вывозе) товаров в следующих случаях:
при временном ввозе товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, которые в последующем будут вывезены с территории Республики Казахстан без изменения свойств и характеристик ввезенных товаров;
при временном вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза, которые в последующем будут ввезены на территорию Республики Казахстан без изменения свойств и характеристик вывезенных товаров;
при ввозе (вывозе) товаров в связи с их передачей в пределах одного юридического лица; -
в связи с тем, что вышеуказанные операции не является облагаемым импортом.
Данные положения применяются при временном ввозе товаров:
1) по договорам имущественного найма (аренды) движимого имущества и транспортных средств;
2) на выставки и ярмарки;
3) ввозимых с территории государства-члена Евразийского экономического союза в связи с их передачей в пределах одного юридического лица;
но не распространяются на транспортные средства, посредством которых оказываются услуги по международным перевозкам, предусмотренным пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса.
При временном ввозе товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность без образования постоянного учреждения в Республике Казахстан, обязанность по представлению уведомления возникает у налогоплательщика Республики Казахстан, который получил во временное пользование товары.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.