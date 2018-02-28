«Посмотрели, сфотографировали и уехали»: жители затопленных районов борются с паводками

Дождь, который шел в Алматинской области всю ночь и весь сегодняшний день, обострил и без того сложную паводковую ситуацию. Вода стала прибывать еще интенсивнее. И вот уже затоплены жилые дома в Талдыкоргане и пяти районах области. В пострадавшие от паводка районы направлены специальные группы, сотрудники ЧС работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Одна из центральных улиц поселка Узынагаш полностью ушла под воду. Асфальт здесь не видели уже несколько дней. Ходить по дороге практически невозможно. Здесь с трудом проезжают даже машины. С каждыми новыми осадками уровень воды все поднимается.

Грязевой арык по периметру собственного участка житель поселка Узынагаш Айдос Зимбаев роет уже четвертые сутки. Баррикада из грязи и песка должна защитить его дом от подтопления. Вот только насыпь все выше, а водяной поток больше.

Айдос Зимбаев, житель Алматинской области:

- Дом стоит мой. Сейчас вода туда идет еще. Сейчас я сам сделал вот, четыре дня я уже копаю. Глину таскаю, песок таскаю, уже болею, четвертый день уже.

Дороги превратились в реки. Некоторые из них огородили стоп-лентами. Въезжать сюда опасно: можно запросто попасть в водяную ловушку. Небезопасно здесь и жителям. Потоки настолько сильные, что без труда могут сбить с ног ребенка. Люди с ужасом ожидают, что будет дальше. Ведь еще вчера уровень воды был на порядок ниже. Жители поселка уже начали подсчитывать первые убытки.

Наталья Солощенко, жительница Алматинской области:

- Арычной системы нет, и оно все шло в подвал. МЧС приехали, посмотрели, походили. Я еще посмеялась, говорю: вы, что, в туфельках будете ведрами носить воду? Вы хотя бы надели сапоги резиновые. Они сфотографировали, посмотрели и уехали. Сейчас мотор долго не проработает, он 45-50 тысяч стоит. Кто нам эти деньги даст, где мы их возьмем? На отопление тоже гонять систему.

Жители поселка рассказывают, они поняли, что приплыли, когда в районе появилась новая дорога. Асфальт проложили в прошлом году, а вот про арычную сеть, по всей видимости, забыли. Первые паводки затопили сразу несколько улиц. Районные власти попытались ситуацию исправить. Два дня назад они трактором прорыли небольшой канал, но этот способ лишь отвел воду от одних домов к другим. В результате, одна из центральных улиц, по которой дети ходят в школу, полностью оказалась под водой.

Максат Жоламанов, житель Алматинской области:

- Каждый день опять. Мы выкачаем, ночью морозы, днем опять топит. Как асфальт положили нам, они арычную систему не сделали, и вот у нас так топит нас.

Не лучше ситуация и в других населенных пунктах. Сразу пять районов области оказались во власти стихии. От воды пострадал и Талдыкорган. Число затопленных домов за последние трое суток возросло до 260! Спасательные службы уже откачали больше 500 кубометров воды. Причина везде одинаковая – забитая арычная сеть. Во многих районах ирригация отсутствует вовсе. Впрочем, в областном акимате убеждают: ситуация под контролем.

Галымурат Жукел, пресс-секретарь акима Алматинской области:

- В каждом акимате имеется резервная сумма бюджетных денег, которые предназначены для этого. Ни один регион еще не подал такой сигнал, что бюджет исчерпан. То есть ситуация находится на контроле. Тревогу бить повода сейчас нет. Сейчас работа идет на предупреждение. Мы отводим воду от населенных пунктов.

Куда и какими способами отводят воду от населенных пунктов, жители районов, которые в них тонут, искренне недоумевают. А между тем паводковая ситуация в области в ближайшие дни вряд ли изменится. Синоптики прогнозируют: осадки продолжатся.