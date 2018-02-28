Утверждены Правила налогового учета для ИП, не осуществляющих ведение бухучета

Приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 98 утверждены Правила организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, на которых в соответствии с Законом РК от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. Приказ вводится в действие с 10 марта 2018 года (по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Напомним, что согласно пункту 2 статьи 2 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:

1) применяют в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальные налоговые режимы на основе патента, упрощенной декларации;

2) не состоят на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;

3) не являются субъектами естественных монополий.

При несоответствии одному из указанных условий индивидуальный предприниматель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.

При этом пунктом 4 статьи 190 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года установлено, что лица, на которых в соответствии Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, организуют и ведут налоговый учет в соответствии с главами 23, 24 Налогового кодекса и правилами, утвержденными уполномоченным органом.

Новые Правила предусматривают порядок организации и ведения налогового учета, формы первичных учетных документов, требования к составлению и хранению первичных учетных документов.

Наряду с этим утрачивают силу:

1) приказ Министра финансов РК от 15 марта 2013 года № 137 «Об утверждении Правил организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности»;

2) приказ Министра финансов РК от 2 октября 2015 года № 502 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 марта 2013 года № 137 «Об утверждении Правил организации и ведения налогового учета индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» не осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности»;

3) пункт 9 Перечня приказов Министерства финансов РК, в которые вносятся изменения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 18 марта 2016 года № 139 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан».