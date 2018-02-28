Рухнувший баскетбольный щит нокаутировал игрока

28 февраля 2018, 00:44

Баскетбольный щит рухнул и нокаутировал игрока сборной Парагвая

Во время отборочного матча чемпионата мира по баскетболу-2019 со сборной Аргентины на игрока команды Парагвая Алехандро Перальту упал щит. Видео появилось в Twitter-аккаунте Leandro Mayo.

После удара Перальта упал на паркет и некоторое время не мог подняться. Позднее он попытался продолжить матч, но вынужден был покинуть площадку.

Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 83:61.

Источник: Лента.ру


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