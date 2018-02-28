Рухнувший баскетбольный щит нокаутировал игрока
28 февраля 2018, 00:44
Баскетбольный щит рухнул и нокаутировал игрока сборной Парагвая
Во время отборочного матча чемпионата мира по баскетболу-2019 со сборной Аргентины на игрока команды Парагвая Алехандро Перальту упал щит. Видео появилось в Twitter-аккаунте Leandro Mayo.
После удара Перальта упал на паркет и некоторое время не мог подняться. Позднее он попытался продолжить матч, но вынужден был покинуть площадку.
Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 83:61.
Tremendo lo qué pasó en Olavarría. La hunde Delía y se cae la jirafa sobre Alejandro Peralta de Paraguay. Por ahora solo un corte y no volver a jugar. Pudo sacarla mucho peor. pic.twitter.com/Mh1KNt93LU— Leandro Mayo (@MayoLeandro14) 27 февраля 2018 г.
Источник: Лента.ру
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