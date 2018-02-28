Футболист забил гол, отпраздновал и был удален на последней минуте

28 февраля 2018, 00:52

В своем праздновании гола игрок "Спортинга" поддержал арестованного товарища

"Спортинг" продолжает борьбу за чемпионство в Португалии и находится на третей строчке. Лидер чемпионата "Порту" опережает лиссабонцев на 5 очков, также на победу претендует другой клуб из столицы Португалии «Бенфика», занимающая вторую строчку в турнирной таблице.

В последнем матче "Спортинг" с трудом победил у "Морейренсе", забив мяч на последних минутах, автором гола стал Желсон Мартинш.

Однако через несколько секунд главный герой матча превратился в анти – героя схлопотав вторую желтую карточку и удаление, за демонстрацию футболки под игровой формой, с надписью в поддержку своего одноклубника - Рубена Семеду, которого обвиняют в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном хранении оружия. Мартинш пропустит игру с "Порту".

Семеду и два его приятеля связали человека, после чего он подвергся нападкам угрозам.


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