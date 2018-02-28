Определены критерии отнесения товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности

Напомним, что подпунктом 2) статьи 438 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года определен перечень лиц, импортирующих товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость в Евразийском экономическом союзе. Наряду с этим пунктом 2 статьи 461 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года также установлено, что физические лица, импортирующие подакцизные товары с территории государств-членов Евразийского экономического союза в целях предпринимательской деятельности также являются плательщиками акцизов.

Таким образом, в соответствии с положениями статей 438 и 461 Налогового кодекса приказом Министра финансов РК от 1 февраля 2018 года № 104 утвержден следующий критерий отнесения товаров, в том числе подакцизных товаров, к импортируемым в целях предпринимательской деятельности физическими лицами:

отгрузка и (или) передача товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача заложенных товаров залогодержателю, превышающие за календарный год 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2015 года № 717 «Об утверждении критерия отнесения товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности».