«Кайрат» проиграл в первом матче Кубка Еременко
28 февраля 2018, 01:32
«Норникель» одержал волевую победу - 4:3.
Алматинский «Кайрат» в Щелково (Московская область, РФ) уступил в первом матче традиционного международного турнира по футзалу «Кубок Еременко» российскому «Норильскому Никелю», сообщает СИА «SPORTINFORM».
Счет открыли норильчане, на что кайратовцы еще до перерыва ответили двумя эффектными ударами в исполнении Дугласа и Тайеби. Во второй двадцатипятиминутке россияне сумели забить три гола кряду и пропустили затем один. Тем самым, «Норникель» одержал волевую победу - 4:3.
В первом матче турнира другой российский клуб СК КПРФ со счетом 11:3 разгромил латвийский «Никарс».
Завтра, 28 февраля. «Кайрат» сыграет с «Никарсом», начало встречи - в 20:00 по времени Астаны.
Фото с сайта inform.kz
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