Скончался один из режиссеров «Бондиады»
Льюису Гилберту было 97 лет.
На 98-м году жизни скончался британский режиссёр Льюис Гилберт, снявший три фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в официальном Twitter бондианы, пишет RT.
«Британский режиссёр, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма про Бонда: «Живёшь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979)», — говорится в сообщении.
Гилберт также известен по работе над комедийной мелодрамой «Элфи» 1966 года, в которой главную роль сыграл Майкл Кейн. Картина была награждена специальным призом жюри Каннского кинофестиваля. Также он получил премию BAFTA за лучший фильм с лентой «Воспитание Риты».
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