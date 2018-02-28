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Скончался один из режиссеров «Бондиады»

28 февраля 2018, 01:59

Льюису Гилберту было 97 лет.

На 98-м году жизни скончался британский режиссёр Льюис Гилберт, снявший три фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в официальном Twitter бондианы, пишет RT.

«Британский режиссёр, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма про Бонда: «Живёшь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979)», — говорится в сообщении.

Гилберт также известен по работе над комедийной мелодрамой «Элфи» 1966 года, в которой главную роль сыграл Майкл Кейн. Картина была награждена специальным призом жюри Каннского кинофестиваля. Также он получил премию BAFTA за лучший фильм с лентой «Воспитание Риты».

Фото globallookpress.com © imago stock&people


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