Нацгвардия начала эвакуацию жителей Узынагаша
По словам местных жителей, под водой может оказаться весь поселок.
Власти Жамбылского района Алматинской области объявили режим ЧС в Узынагаше, передает Sputnik Казахстан.
Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.
Талые воды уже несколько дней топят дома в пяти районах Алматинской области и городе Талдыкоргане. Районные власти объявили режим ЧС местного масштаба и привлекли на помощь военнослужащих.
«Около 20 часов силами личного состава части были эвакуированы жители жилых трех домов по улице Кунаева. На проведение аварийно-спасательных работ выделено более 90 военнослужащих и 10 единиц техники», — говорится в сообщении Нацгвардии.
Военнослужащие Нацгвардии продолжают работу в селе: чистят арыки, укладывают мешки с песком, помогают отвести талые воды от домов сельчан.
Между тем, в соцсетях появились сообщения жителей Алматинской области, о том, что 22 февраля начались проблемы с талыми водами. Из-за слабого потока, жители области решили, что могут справиться с ЧП своими силами. Однако ситуация усугубилась уже на следующий день. По словам местных жителей, под водой может оказаться весь поселок.
В свою очередь, пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел заявил, что по всей области мобилизованы группы экстренного реагирования. Ведутся противопаводковые мероприятия.
Фото: Нацгвардия РК
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