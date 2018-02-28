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В Сети раскритиковали Трампа, бросившего жену и сына под дождем

Американский лидер укрывается под зонтом и поднимается по трапу "борта номер один", в то время как его одиннадцатилетний сын Бэррон и супруга Меланья идут без зонта в сильный дождь.

Фото : скриншот28 февраля 2018, 07:11

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Дональда Трампа, бросившего своего сына Бэррона и супругу Меланью под дождем, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, где президентская чета проводила выходные в середине января. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как американский лидер укрывается под зонтом и поднимается по трапу "борта номер один", в то время как его одиннадцатилетний сын Бэррон и супруга Меланья идут без зонта в сильный дождь.

Пользователи социальных сетей подвергли Трампа критике за отсутствие заботы о своей семье.

"Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок", — прокомментировал инцидент британский актер Колин Макфарлэйн.

"И это человек, на которого мы возложили ответственность за защиту наших детей", — сетует пользователь с ником NewDay.

Некоторые пользователи отметили, что Трамп никогда не сравнится по манерам с предыдущим американским лидером Бараком Обамой. В частности, комментаторы вспомнили случай, когда экс-президент США взял зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель.

"Меня позабавило, как он пытается войти в дверь самолета с еще открытым зонтом", — признается комментатор с ником Brass Neck 69.

Однако некоторые пользователи встали на защиту американского лидера и предположили, что Бэррон и Меланья просто могли сами отказаться от зонтика.

Фото: скриншот


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