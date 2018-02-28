В Пентагоне анонсировали войну в космосе

Американским военно-воздушным силам требуется новое поколение командующих.

Война в космосе — дело нескольких лет, заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн на 34-ом ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде, пишет РИА Новости.

В своей речи военный подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.

"Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США. — Прим. ред.) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна", — заявил Гольдфейн.

Также он выразил мнение, что для повышения огневой мощи США необходимо интегрировать разведку и коммуникационные возможности во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе.

Кроме того, по мнению Гольдфейна, американским военно-воздушным силам требуется новое поколение командующих.

Согласно данным издания, бюджет ВВС США на космические программы в 2018 году составляет 7,75 миллиарда долларов, что на 20% выше, чем в бюджете 2017 года. В следующем году планируется увеличить эту статью бюджета до 8,5 миллиарда долларов.

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