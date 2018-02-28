В Акмолинской области в аренду на 49 лет отдали целый сельский округ

Вице-министр подобных ситуаций пообещал, не допускать. К тому же принят новый законопроект о земельных отношениях.

В Акмолинской области местные власти отдали посёлок, кладбище и пастбища в аренду на полвека. Из-за этого сельчане и предприниматели несколько лет не могут узаконить свои постройки и судятся с арендатором, чтобы сохранить возведённые дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Арендатор настаивает на сносе построек. В ситуации разбирался лично вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

"Порядка 40 КамАЗов мусора вывезли. Мы вычистили реку, форватор загоняли, тут работал земснаряд у нас целый сезон, организовали пляжную зону, мы высадили более тысячи деревьев сюда. Сделали водопровод, провели свет, то есть, вдохнули жизнь в этот участок", - поделился предприниматель Юрий Давыдов.

По подсчётам, благоустройство обошлось Юрию примерно в 80 миллионов тенге.

В 2008 году Юрия Ивановича вызвали в суд и сообщили что купленная земля ему не принадлежит, а всю территорию Максимовки, включая не только частные дома, но и кладбище, отдали в долгосрочную аренду на 49 лет. Арендатором оказалась компания «Сарытерек». И она выставила жителям и бизнесменам Максимовки условие: снести постройки.

Вице-министр подобных ситуаций пообещал, не допускать. К тому же принят новый законопроект о земельных отношениях.

"Выстроили систему при которой, теперь невозможно значить без огласки предоставить земельные участки, потому что комиссия будет состоять 50% из общественных, из представителей общественной организаций, общественного совета, из активистов, то есть мы исключаем уже изначально какие-то коррупционные схемы", - сказал вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

Во-вторых, в стране ужесточат вопрос за использование земель и исключат попадание в одни руки огромных площадей. Но это в будущем, а пока жители Максимовки готовят новый иск в верховный суд, чтобы спасти свои постройки.

Фото: скриншот

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