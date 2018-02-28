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Нападение слона на мужчину в Индии попало на видео

Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш.

Фото : reddroid.mobi28 февраля 2018, 08:00

В Сети появился ролик, на котором слон атакует индийского фермера, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш. На кадрах видно, как животное преследует жертву и начинает ее топтать. Окружающие пытались отогнать слона, однако им это не удалось.

Похороны 56-летнего фермера прошли в воскресенье, 25 февраля. Департамент лесного хозяйства штата согласился выплатить семье погибшего 7,7 тысячи долларов компенсации.

Как сообщает Daily Mail, жители города уже давно страдают от нашествий диких животных. Они обращались к властям с просьбой изгнать их, однако те проблему так и не решили.

Фото: reddroid.mobi


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