Нападение слона на мужчину в Индии попало на видео

Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш.

В Сети появился ролик, на котором слон атакует индийского фермера, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел рядом с городом Бангарапет в штате Андхра-Прадеш. На кадрах видно, как животное преследует жертву и начинает ее топтать. Окружающие пытались отогнать слона, однако им это не удалось.

Похороны 56-летнего фермера прошли в воскресенье, 25 февраля. Департамент лесного хозяйства штата согласился выплатить семье погибшего 7,7 тысячи долларов компенсации.

Как сообщает Daily Mail, жители города уже давно страдают от нашествий диких животных. Они обращались к властям с просьбой изгнать их, однако те проблему так и не решили.

Фото: reddroid.mobi

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