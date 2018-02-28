"Союз МС-06" с возвращающимися космонавтами начал торможение двигателями

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 2.08 (5.08 по времени Астаны).

Корабль "Союз МС-06" с тремя возвращающимися с МКС на Землю космонавтами начал торможение двигателями, сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетам, передает РИА Новости.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 2.08 (5.08 по времени Астаны). Двигательная установка включилась в расчетное время – 4.39 мск (7.39 по времени Астаны).

Вскоре "Союзу" предстоит войти в плотные слои атмосферы – это должно произойти в 5.09 (8.09 по времени Астаны). Перегрузку около 4G экипаж испытает в 05.11 (8.08 по времени Астаны), а в 05.17 (8.17 по времени Астаны) будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган в 05.31 мск (8.31 по времени Астаны).

На Землю вернутся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин

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