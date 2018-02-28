Головкин подписал сотни перчаток перед реваншем с «Канело»

Реванш Головкина и «Канело» состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин поставил свой автограф на сотни пар боксерских перчаток перед боем-реваншем с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

Аналогичную акцию для болельщиков Геннадий проводил и перед первой встречей с мексиканцем 16 сентября. Реванш Головкина и «Канело» состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Сегодня в 08:00 по времени Астаны в Лос-Анджелесе началась пресс-конференция и дуэль взглядов боксеров.

Фото: SPORTS.KZ