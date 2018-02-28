Головкин подписал сотни перчаток перед реваншем с «Канело»
28 февраля 2018, 08:28
Реванш Головкина и «Канело» состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин поставил свой автограф на сотни пар боксерских перчаток перед боем-реваншем с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.
Аналогичную акцию для болельщиков Геннадий проводил и перед первой встречей с мексиканцем 16 сентября. Реванш Головкина и «Канело» состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Сегодня в 08:00 по времени Астаны в Лос-Анджелесе началась пресс-конференция и дуэль взглядов боксеров.
Фото: SPORTS.KZ
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