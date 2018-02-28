В Алматинской области вода подтопила дороги

Силами РГП «Казахавтодор» проводятся работы по отводу воды и расчистке трубчатых переходов).

27.02. с 13-30 в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния произошли 6 переливов воды через автодороги (движение не ограничено), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Силами РГП «Казахавтодор» проводятся работы по отводу воды и расчистке трубчатых переходов):

- Жамбылский район, 134 км а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент».

- Енбекшиказахский район, 30 км а/д республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал».

- Талгарский район, 64 км а/д республиканского значения «Алматы-Талгар».

- Карасайский район, 22,25,43 км а/д республиканского значения «Алматы-Жандосова».

27.02. в 16-20 Жамбылский р-н, с.Кайназар, в результате осадков в виде дождя и снеготаяния произошло подтопление 50 дворовых территорий на 4-х улицах. Силами МИО (12 работников и 2 ед. техники), ДЧС (2 сотрудника и 1 ед. техники), НГ РК (30 военнослужащих и 2 ед. техники) проводятся работы по отводу воды и расчистке арычной системы.

27.02. в 18-15 Жамбылский р-н, с.Узынагаш, ул. Баспана, в результате осадков в виде дождя и снеготаяния произошло подтопление 100 дворовых территорий. Силами МИО (8 работников и 2 ед. техники), ДЧС (3 сотрудника и 1 ед. техники), НГ РК (38 военнослужащих и 2 ед. техники) проводятся работы по отводу воды и укладке мешкотары.

27.02. в 19-32 Талгарский р-н, г.Талгар, ул. Кунаева 32, вследствие интенсивного снеготаяния и подтопленной дворовой территории произошло обрушение саманного частного жилого дома на всей площади 56 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома (3 человека) расселены по родственникам. Выезжали: МИО (2 работника и 1 ед. техники), ОЧС (2 сотрудника и 1 ед. техники).

27.02. в 21-50 Талгарский р-н, с.Туздыбастау, в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния в ложбине выше села произошло скопление талой воды около 50 куб.м. В связи с угрозой подтопления силами МИО (25 работников и 7 ед. техники), ДЧС (17 сотрудников и 3 ед. техники), ГУ «Казселезащита» (4 работника и 1 ед. техники), РОВД (18 сотрудников и 6 ед. техники) проводилась эвакуация населения с 4-х улиц (ул.Муканова, ул.Орумбаева, ул.Нурумова, ул.Чукубаева - 250 домов, около 1000 человек). Задействованы 7 автобусов, подготовлены эвакопункты в г.Талгар (СШ №13, СШ №31, Экономический колледж, Медицинский колледж). В 00-45 28.02. эвакуационные мероприятия завершены (все жители разьехались по родственникам).

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!