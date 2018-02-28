Экипаж МКС совершил посадку в Казахстане

Члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщает ТАСС.

"Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 08:31 по времени Астаны", - сказали в ЦУП.

"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо", - добавили в Центре.

Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа МКС из спускаемого аппарата "Союз МС-06" и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.

Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что для участия в поисково-спасательной операции было направлено около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС

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