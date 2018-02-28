Назарбаев изменил состав Комиссии по правам человека
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ о внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
В Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 11, ст. 125): ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом: Абылкасымову Мадину Ерасыловну, Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Абдираима Бахытжана Жарылкасынулы - председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию), Мектепбаеву Сауле Кайыргельдыевну - секретаря Национального превентивного механизма против пыток (по согласованию), Ораза Серика Сатыбалдыулы - верховного муфтия, председателя Духовного управления мусульман Казахстана (по согласованию).
Тем же указом решено вывести из состава вышеназванной Комиссии Ахметова А.К., Дуйсенову Т.Б., Жумагельдиеву Г.А., Маямерова Е.М.
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