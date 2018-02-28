В Алматы обсудили приоритеты в противодействии коррупции

27 февраля на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы прошел брифинг на тему «Основные приоритеты в противодействии коррупции», передает Zakon.kz со ссылкой на городской департамент АГДСПК.

Участниками данного брифинга были Айгуль Байханова - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы и Марат Шибутов - член общественного совета г. Алматы, член специальной мониторинговой группы Агентства, председатель попечительского совета Transparency international.

Марат Шибутов рассказал, что индекс восприятия коррупции в Казахстане в 2017 году составил 31 балл. Ранее этот показатель составлял 29 баллов, а по рейтингу Казахстан занял 122 место, при том что ранее это было 131 место. Это самый высокий балл, полученный Казахстаном с 1999 года.

Казахстан вышел из группы стран с очень высоким уровнем коррупции. Среди постсоветских стран Казахстан уступает Грузии, Беларуси и Армении, набравшим 56, 44 и 35 баллов соответственно. Казахстан находится на одном уровне с Азербайджаном и Молдовой. На сегодняшний день Казахстан опередил Украину (30); Кыргызстан и Россию (29), Узбекистан (21), Таджикистан (20), Туркменистан (19).

На фоне общемирового снижения Индекса восприятия коррупции РК демонстрирует прогресс в борьбе с коррупцией. Налицо положительные изменения, продемонстрированные в 2017 году. Для дальнейшего повышения ИВК необходимо продолжать на том же уровне борьбу с коррупцией и проводить дальше реформы, направленные на транспарентность и подотчетность государства перед обществом.

Главный вклад в повышение ИВК внесли реформа по перераспределению полномочий между ветвями власти, деятельность Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, реформа Генеральной прокуратуры, изменения в судебной системе и системе местного самоуправления.