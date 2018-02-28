Один компьютер на 11 учащихся - Сагадиев об оснащении казахстанских школ

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев поднял вопрос качества связи и интернета в сельских школах, передает корреспондент BNews.kz.

«К широкополосному доступу со скоростью 4 Мбит/секунду и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только в 2500 школ есть Wi-Fi. Оснащенность персональными компьютерами составляет в среднем один компьютер на 11 учащихся», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

В этой связи, министр отметил, что ситуация серьезно осложняет работу Министерства образования и науки.

«Для решения этой проблемы просим вас, Бакытжан Абдирович, дать поручение местным исполнительным органам обеспечить подключение к широкополосному интернету, разнести Wi-Fi и вложиться в приобретение компьютеров», - обратился Ерлан Сагадиев к Премьер-министру.

В свою очередь, Сагинтаев поручил качественно и последовательно реализовать происходящие реформы в сфере образования.

«Во всех происходящих процессах в сфере образования звучит критика от родителей и депутатов Парламента. Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев - прим. редакции), вы сами знаете, споры вызывает качество проведения этих реформ, их последовательность. Также ситуация с учебниками, по которым из года в год проблема повторяется. Вы несете персональную ответственность за реализацию этих задач. Необходимо учитывать мнение учителей и общественности, если мы не будем широко обсуждать принимаемые новшества, постоянно будет такое недопонимание», - подчеркнул Сагинтаев.