Сагадиев пояснил, почему введение «нулевых» классов перенесли на 2020 год

На заседании правительства министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о введении в систему образования «нулевых» классов, передает Zakon.kz.

По его словам, обновление содержания дополнительного образования реализуется каждый год поэтапно.

«Хочу также отметить, что в программе есть изменения. В нашем плане предусмотрено было ввести «нулевой» класс с 2019 года. На сегодняшний день готова единая программа и таблица для подготовки учителей. Учебники прошли необходимую экспертизу, но они все написаны на кириллице. Теперь нужно выпустить учебники для 400 тысяч учеников «нулевых» классов, так как мы переходим на латинский алфавит. И мы считаем что нужно сразу выпускать учебники на латинском алфавите. Это будет также выгодно с финансовой стороны. Но требуется время, мы внедрим латинский алфавит с 2020 года и внесли эти изменения в программу (прим. - в части введения «нулевых» классов), - сказал он.

Напомним, накануне в Караганде состоялась встреча министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева с научной и педагогической общественностью региона в рамках разъяснения Послания президента. Министр образования и науки остановился на задачах, поставленных перед образованием главой государства в Послании.

- «Нулевой» класс мы планируем ввести не в 2019 году, а в 2020-м, - отметил Ерлан Сагадиев. - «Нулевой» класс - это в принципе нынешняя система предшкольной подготовки. Его смысл - создание единой программы для детей подготовительных классов. Проходить подготовку можно и в детском саду, и в школе.

Сейчас, по его словам, предшкольной подготовкой охвачены 80% казахстанских детей. Задача министерства - довести этот показатель до 100%. Важно, чтобы все дошколята перед поступлением в 1 класс были примерно на одинаковом уровне подготовки. В рамках обновленного содержания образования и внедрения цифровизации ведомство планирует начинать преподавать «Информатику» в школах с начального звена - 3 классов.