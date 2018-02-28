Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрели ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

Были рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения» (второе чтение).

Также было подготовлено заключение по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года».

Фото: Казахстанская правда

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