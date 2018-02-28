28 февраля на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода

Местами ожидается усиление ветра, низовая метель, на севере, юге и юго-востоке - гололед.

28 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на востоке республики ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, низовая метель, на севере, юге и юго-востоке - гололед. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы до 23-28, в Жамбылской, Южно-Казахстанской временами до 30 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях – гололед.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Атырауской области –гололед.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, низовая метель, ветер до 15-20 м/с.

Также напомним о штормовом предупреждении. В ближайшие двое суток 28 февраля - 1 марта на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей и в городе Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.

В Алматы днем облачно, + 9.

В Астане днем облачно, - 6.

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Фото: facenews.ua

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