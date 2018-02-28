Расширенная коллегия Минздрава РК по итогам 2017 года

На коллегии рассмотрели итоги деятельности министерства за 2017 год и задачи на 2018 год.

Сегодня в Астане в Казмедиа орталығы под председательством министра здравоохранения РК Елжана Биртанова прошла расширенная коллегия министерства здравоохранения по итогам 2017 года.

Мероприятие проходило с участием заместителя премьер-министра РК Ерболата Досаева, руководителей структурных подразделений МЗ РК, ведомств, членов Общественного совета, руководителей управлений здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, территориальных подразделений ведомства и подведомственных организаций.

На коллегии рассмотрели итоги деятельности министерства за 2017 год и задачи на 2018 год, подготовку к внедрению ОСМС, цифровизацию системы здравоохранения, совершенствование лекарственного обеспечения, совершенствование кадрового обеспечения, итоги проекта модернизации медицинского образования и науки, университетские клиники (планы на 2018 год) и другие вопросы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!