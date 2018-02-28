Количество сделок купли-продажи жилья сократилось за месяц сразу на 13,5%

За январь казахстанцы провели 16,4 тысячи сделок купли-продажи жилья, на 13,3% меньше, чем в декабре прошлого года. Впрочем, это на 1,2% больше, чем в январе 2017.

Наибольшее число сделок зарегистрировано в Астане - 2,5 тысячи, на 3,2% больше, чем месяцем ранее. Далее - Алматы (2,4 тысячи, на 1,4% меньше, чем в декабре), и Карагандинская область (1,8 тысячи, на 1,5% меньше, чем месяцев ранее).

Наибольшее число сделок, традиционно, пришлось на квартиры - 72,5% (это 11,9 тысячи за январь 2018).

Тенденция перевеса числа сделок в пользу многоквартирных домов заметна не первый год. Так, в 2017 году всего было совершено 139,6 тысячи сделок купли-продажи жилой недвижимости, из них на квартиры пришлось уже 70%, против 67,8% в 2016 году и 65,2% - в 2015.

На этот тренд влияют усиливающиеся процессы агломерирования и урбанизации, предусмотренные программами развития РК и прогнозной схемой.

Цена на новое жилье выросла по итогам января на 2,7% за месяц, до 260,2 тыс. тг за кв. метр. На вторичном рынке цена за квадрат увеличилась лишь на 0,1% к декабрю, до 185,9 тыс. тг. Неблагоустроенное жилье подешевело на 0,2% за месяц, до 114,3 тыс. тг за кв. м.

Аренда подорожала на 0,3% к декабрю, до 1,3 тыс. тг за кв. м. благоустроенного жилья, и 746 тг - за квадрат неблагоустроенного.