Архиепископ Томаш Пэта рассказал об истории строительства Кафедрального собора.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев посетил Католический кафедральный собор «Матери Божией Неустанной Помощи» в г.Астане, где встретился с Архиепископом Римско-Католической Архиепархии Томашем Пэтой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия государства и религиозных объединений, укрепления межконфессионального согласия в стране.

Нурлан Ермекбаев отметил важную роль Римско-Католической церкви в духовной жизни граждан страны, ее вклад в укрепление мира и спокойствия, развитие казахстанского общества.

Архиепископ выразил благодарность правительству РК и акимату Северо-Казахстанской области за конструктивное рассмотрение вопроса о ремонте автодороги от села Келлеровка до поселка Озерное (Северо-Казахстанская область), где находится католический храм Божьей матери - Царицы мира и куда совершают паломничество верующие из разных стран мира. Здесь находится вторая по значению после Иерусалима католическая святыня – алтарь поклонения «Звезда Казахстана».

В свою очередь Архиепископ Томаш Пэта рассказал об истории строительства Кафедрального собора, о культурно-просветительской работе с верующими по формированию духовных ценностей, атмосферы миролюбия и толерантности, единства и сплоченности народа Казахстана.

Открытие новопостроенного храма Матери Божией Неустанной Помощи в г.Астане состоялось в 1999 году. В Казахстане функционируют 80 религиозных объединений Римско-Католической церкви, которые прошли процедуру перерегистрации и входят в число официально зарегистрированных в стране конфессий.

В завершение встречи министр Н. Ермекбаев поздравил Архиепископа и в его лице верующих Римско-Католической церкви с Великим постом и предстоящим Днем благодарности.

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