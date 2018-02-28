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В Казахстане снизилась общая смертность – МЗ РК

Общая продолжительность жизни казахстанцев составляет 72,4 года.

Фото : lymphomanewstoday.com28 февраля 2018, 10:19

По итогам 2017 года основные показатели здоровья остаются стабильными. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказал глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

Так, общая смертность снизилась на 3,1%, младенческая на 6,2%, материнская на 5,5%, смертность от болезней системы кровообращения на 1,8%, злокачественных новообразований на 5,3% и туберкулеза на 11,8%. Общая продолжительность жизни казахстанцев составляет 72,4 года.

«Несмотря на то, что общая смертность снижается, состояние здоровья в целом ухудшается за счет роста заболеваемости. Ключевые причины, которые определяют больше половины всей заболеваемости – это болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни органов мочеполовой системы и болезни органов дыхания, а также травмы. Есть тенденция прироста заболеваемости. В связи с этим надо всерьез задуматься об эффективности профилактических мер», - считает министр.

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Фото: lymphomanewstoday.com

Екатерина Ионова


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