Обеспечена прозрачность и эффективность в закупках - Биртанов

Процедура закупа усовершенствована через изменение ключевых нормативно-правовых документов.

В 2017 году было заключено 25 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на поставку 873 наименований лекарств и изделий медицинского назначения. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе расширенная коллегия, передает Zakon.kz.

Также было закуплено 478 наименований лекарств на сумму 37,6 миллиарда тенге, что на 15% выше, чем в 2016 году.

«В 2017 году рост производства в промышленном секторе был за счет роста в фармацевтической промышленности на 42%. Обеспечена прозрачность и эффективность деятельности Единого дистрибьютора», - сообщил Биртанов.

По его словам, все закупки транслируются онлайн, процедура закупа усовершенствована через изменение ключевых нормативно-правовых документов. Эти меры привели к экономии 17,3 млрд тенге.

Также разработан законопроект по поэтапному регулированию цен на все лекарства, изменению процедур регистрации лекарств, внедрению электронной системы маркировки и отслеживания всех лекарств.

Кроме того, в министерстве провели аудит закупа и использования медицинской техники, закупленной государственными организациями здравоохранения за 2012-2016 годы.

«Выявлены факты нарушений при закупе и использовании медицинской техники. Все эти факты переданы в счетный комитет и правоохранительные органы», - отметил Биртанов.

По итогам проведенного аудита ведомством были внесены изменения в нормативно-правовые документы, направленные на экспертизу стоимости и оптимальных технических характеристик медтехники, обязательного сервисного обслуживания, внедрения информационной системы для онлайн-мониторинга использования медтехники.

В прошлом году МЗ РК отказалось от централизованного закупа медтехники на 15 миллиардов тенге.

«Вместо этого в приобретении медицинской техники будут применяться государственно-частное партнёрство, лизинг и отсрочка платежа. Запущено 27 проектов ГЧП по оснащению медтехникой на общую сумму 12 млрд тенге», - сообщил министр.

По его словам, выполнены поручения по созданию равных условий для частного сектора.

Так, была значительно усовершенствована нормативно-правовая база, что устранило необоснованные барьеры для бизнеса.

В результате, доля закупа медицинских услуг у частных поставщиков увеличилась с 8% в 2017 году до 13% в 2018 году. В денежном выражении привело к росту с 49,7 до 86 млрд тенге.

Для развития инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного партнерства в 2017 году мы заключили 33 контракта ГЧП.

В 2017 году объем общих инвестиций в здравоохранение составил 91,4 млрд тенге и вырос к уровню 2016 года на 49,8%, что является одним из высоких показателей среди отраслей экономики Казахстана.

При этом доля частных инвестиций увеличилась на 90% (с 23,3 до 44,2 млрд тенге) к уровню 2016 года.

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Фото: yk-news.kz.

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