Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года

Окончательный выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии.

Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, итоги голосования были объявлены в прямом эфире. Имена странным существам дадут летом, сообщает РИА Новости.

Символом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр.

В его характере сильны такие черты как объединять старое и новое, уважать и повторять старое и стремиться к новому.

Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры.

По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.

Окончательный выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии. Всего в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников. По мнению организаторов, это наиболее прозрачный способ, априори снимающий любые подозрения в предвзятости.

В декабре 2017 года после того, как оргкомитет отобрал три пары наиболее симпатичных претендентов на то, чтобы стать символами предстоящих игр, они были направлены в японские школы. Победителями стала пара, набравшая более 109 тысяч голосов — более 50% от общего числа голосовавших классов.

Как ожидается, имена символов будут объявлены летом.

Фото: VistaNews.ru