Биртанов: Пациент должен активно управлять своей болезнью

В Казахстане была пересмотрена программа подготовки врачей общей практики.

В соответствии с государственной программой, в Казахстане в прошедшем году приняты меры по усилению семейной медицины. Увеличено число участков ВОП на 12%, увеличено количество врачей общей практики на 11,7%.

Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказал глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане была пересмотрена программа подготовки ВОП. Вместе с тем, параллельно с развитием семейной медицины, с учетом мнения населения, министерством принято решение об усилении педиатрической помощи – путем создания участков для обслуживания детей от 0 до 6 лет.

Продолжены меры по интеграции специализированных служб с ПМСП. Растет ранняя выявляемость онкологии выросла с 21,8% до 24,7%.

«К сожалению, вместо того, чтобы стимулировать выявление заболеваний, выявление туберуклеза в ПМСП приводит к карательным мерам в отношении врачей. Поручаю Департаменту организации медицинской помощи в месячный срок внести соответствующие изменения в нормативные документы», - сказал министр.

Программа управления хроническими заболеваниями, основанная на вовлечении пациента в управление своим здоровьем, в предыдущие годы показала свою эффективность.

С 2017 года программа управления заболеваниями расширяется до 16 регионов страны по трем заболеваниям: сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.В соответствии с поручением главы государства, принято решение сократить число заболеваний в рамках диспансеризации с 262 и перейти на динамическое наблюдение и управление 33 видами заболеваний в программах управления заболеваниями.

Основным отличием ПУЗ является вовлечение пациента в активное управление своей болезнью, в том числе с помощью новых технологий, таких как мобильные приложения и приборы для дистанционного мониторинга состояния.

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Фото: smolgazeta.ru

Екатерина Ионова

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