В РК растет количество грузоперевозок

Объем перевозок грузов и багажа уверенно растет: в январе 2018 года - 279,2 млн тонн, что на 2,5% больше по сравнению с январем 2017 года. Грузооборот увеличился сразу на 7,9%, до 45,4 млрд ткм.

В то же время, объем собранных страховых премий в сегменте добровольного имущественного страхования грузов составил в январе текущего года всего 330,8 млн тг, что на 72,7% меньше, чем в прошлом году. Их доля в объеме премий добровольного имущественного страхования за год сократилась с 3,7% до всего 1,3%. При этом увеличилась доля выплат по страхованию грузов - за год с 0,5% до 0,8%, объем также увеличился - на 36,4%, до 12,2 млн тг. Объем собранных премий в 27,2 раза превышает объем страховых выплат, годом ранее премии в 136 раз превосходили выплаты.

В целом, в январе 2018 года более половины всех собранных премий пришлось на добровольное имущественное страхование - 55,5% (впрочем, годом ранее было 65,8%). Объем составил 25,4 млрд тг, что на 22,7% меньше, чем за январь 2017 года.

При этом от всех страховых выплат доля добровольного имущественного страхования составляет лишь 23,9%, годом ранее - 25,1%. Объем выплат по добровольному имущественному страхованию составил в январе 2018 года 6,6 млрд тг, на 7,2% меньше, чем год назад.

Поступления по страховым премиям в секторе грузострахования в январе 2018 года зафиксированы у 19 страховых компаний. Страховые выплаты в 2018 году осуществили 9 компаний.

Так, по объему собранных премий по добровольному имущественному страхованию грузов лидирует СК Kompetenz - 89,2 млн тг, следом идут Халык-Казахинстрах (64,4 млн тг) и Цесна-Гарант (53,1 млн тг).

По объему страховых выплат на первом месте Цесна-Гарант - 3,9 млн тг, далее Номад Иншуранс - 2,5 млн тг и Халык-Казахинстрах - 1,8 млн тг.