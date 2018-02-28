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Министр здравоохранения рассказал о внедрении ОСМС

Предстоит серьезная работа по тщательной подготовке к ОСМС в текущем году.

Фото : informburo.kz28 февраля 2018, 10:27

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказал о внедрении ОСМС, передает Zakon.kz.

Он отметил, что для подготовки к внедрению ОСМС принято 2 закона, создано 16 филиалов фонда страхования, заключены договоры с поставщиками медицинских услуг. Проведена активная информационно-разъяснительная работа.

"Как вам известно, правительством выдвинуто предложение начать внедрять ОСМС в 2019 году, которое поддержано главой государства. Нам предстоит серьезная работа по тщательной подготовке к ОСМС в текущем году", - отметил он.

По его словам, начата разработка новой модели ГОБМП и пакета ОСМС, совершенствование нормативных документов, пересмотр тарифов, активная цифровизация, и масштабная разъяснительная работа.

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Фото: informburo.kz

Екатерина Ионова


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