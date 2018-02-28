Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК РК Натальи Годуновой

Наталья Годунова в декабре 2017 года была назначена членом Центральной избирательной комиссии.

Мажилис досрочно прекратил полномочия члена Центральной избирательной комиссии РК Натальи Годуновой, передает Zakon.kz.

«В Мажилис поступило заявление о досрочном прекращении по собственному желанию полномочий члена Центральной избирательной комиссии РК Натальи Годуновой. Отметим, что Указом Главы государства 20 февраля текущего года Годунова была назначена председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК», - отметил председатель Комитета по судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров в ходе пленарного заседания палаты.

Напомним, Наталья Годунова в декабре 2017 года в ходе планарного заседания Мажилиса Парламента РК была назначена членом Центральной избирательной комиссии.

Годунова Наталья Николаевна родилась в 1972 году в Уральске.



Трудовой стаж:

· Экономист «Агропромбанк «Орал» г. Уральск (1993-1996);

· Ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации (1997-1998);

· Главный специалист, заведующей отделом экономических реформ аппарата акима Западно-Казахстанской области (1998-2004);

· Директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2004-2005);

· Советник-экономист Торгового Представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006);

· Советник акима Мангистауской области (2006-2009);

· Консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации (2009-2012);

· Советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013);

· Заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);

· Секретарь партии «Нұр Отан» (2015-12.2017);

· Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (12.2017-02.2018);

· Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (с 20.02.2018)

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Фото: Хабар 24

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