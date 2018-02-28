Банковский сектор начал год с минуса: совокупный собственный капитал БВУ РК по итогам января сократился почти на 7% за месяц

Совокупный собственный капитал банков второго уровня за первый месяц 2018 года сократился до 2,88 трлн тг (минус 6,9% за месяц и минус 0,9% - за год). На конец 2017 данный показатель был равен 3,09 трлн тг, в январе прошлого года - 2,9 трлн тг.

При этом активы банков за месяц сократились на 1,8%, до 23,8 трлн тг.

Более половины (почти 54%) от совокупного собственного капитала БВУ РК приходится на ТОП-5 банков - это 1,54 трлн тг.

Лидерами по объемам собственного капитала являются Народный Банк - 784,3 млрд тг, Казком - 232,9 млрд тг, Цесна - 186 млрд тг, Forte - 180,6 млрд тг и Kaspi - 155,9 млрд тг.

Наибольшее сокращение капитала в пятерке лидеров наблюдается у Казкома. Собственный капитал банка сократился за месяц на 18%, за год - сразу на 52,8%.

Впрочем, Казком находится в процессе поглощения Народным банком. Напомним, Народный Банк и Казкоммерцбанк подписали меморандум об объединении в начале марта 2017 года. Полностью завершить слияние банки-гиганты планируют до конца 2018 года.