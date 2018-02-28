Массовое ДТП с участием двух автобусов произошло в Алматы

На машинах "скорой" были госпитализированы около 10 пассажиров из двух автобусов, а также водитель, совершивший столкновение.

В Алатауском районе Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов и автомашины Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении микрорайонов «Акбулак» и «Айгерим» рано утром, когда на дорогах еще был гололед.

На этом участке дороги имеется крутой поворот в 90 градусов. Автобус № 102 двигался в юго-западном направлении, в сторону Акбулака, тогда как общественный транспорт 25-го маршрута направлялся в микрорайон Айгерим. Автобус №25 занесло и он, не вписавшись в поворот на гололеде, врезался другой автобус.

Сильный удар пришел на боковую часть общественного транспорта №102, сидевшие пассажиры упали со своих мест, сиденья сломались.



Точное количество пострадавших неизвестно. В больницы города увезли около 10 пассажиров из двух автобусов, и водителя, совершившего столкновение.

Пока на месте аварии с пострадавшими разбирались медики, ехавшая в северо-восточном направлении, в сторону Айгерима Toyota Camry зашла на поворот, увидев аварию, водитель затормозил, но из-за гололеда не смог избежать столкновения. Водитель и пассажиры легковушки не пострадали.

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