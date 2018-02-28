Минздрав: Скорая помощь должна быть только для неотложных состояний

Это позволит снизить количество ненужных обращений, ускорить время доезда.

Для существенного улучшения модели оказания скорой помощи в 2017 году принят приказ, которым утверждены новые Правила оказания скорой медицинской помощи. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказал глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

По его словам, обслуживание 4-ой категории передается на уровень создаваемых отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Утвержден единый дизайн окраски машин скорой помощи и требования к звуковому сигналу – сирене.

«Хочу обратить ваше внимание на требования к новому дизайну машин и к звуковой сирене. Большинство регионов привели машины в соответствие со стандартом, но эта работа должна быть продолжена. Основной целью является изменение отношения граждан к скорой помощи и внедрение принципа «скорая помощь для скорых неотложных состояний». Это позволит снизить количество ненужных обращений, ускорить время доезда, снизить догоспитальную летальность и летальность в стационаре при неотложных состояниях», - сказал министр.

Также, отметил он, что в принятом приказе регламентирован новый формат приемных отделений больниц с внедрением триаж -системы и готовностью принять пациентов любого профиля.

Ка сообщалось ранее, в условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения, для оказания экстренной медицинской помощи.

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Фото: kazpravda.kz

Екатерина Ионова

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