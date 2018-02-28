В 105 км от Алматы зафиксировано землятресение

Эпицентр землетрясения расположен в 105 км на на территории Казахстана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 февраля 2018г. в 08 час 59 мин 39 сек Алматинского времени (28 февраля 2018г. в 02 час 59 мин 39 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 105 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.4.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 78.11° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 28 февраля 2018г. в 09 час 12 мин.

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