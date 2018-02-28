Паводок разрушил частный дом в Алматинской области

Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома (три человека) расселены по родственникам.

ЧП произошло 27 февраля в 19:32 в Талгарском районе, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным ДЧС, на улице Кунаева произошло обрушение саманного частного жилого дома на всей площади 56 квадратных метров. ЧП произошло вследствие интенсивного снеготаяния и подтопленной дворовой территории.

«Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома (три человека) расселены по родственникам», ― говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Напомним, с 24 февраля текущего года в связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области происходит подтопление дворовых территории частных жилых домов, вследствии глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а в некоторых местах и вовсе ее отсутствия, а также из-за нарушения правил застройки.

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах.

На 26 февраля по Алматинской области в Талгарском районе, в результате таяния снега в пяти населённых пунктах произошло подтопление 62 дворовых территорий. В Карасайском районе, в результате таяния снега в четырех населённых пунктах произошло подтопление 82 дворовых территорий. В Енбекшиказахском райцоне произошло подтопление 29 дворовых территорий.

В Ескельдинском районе подтоплены 10 дворовых территорий. В устранении последствий подтоплений были задействованы 175 человек: 84 человека с местных исполнительных органов, 61 человек от ДЧС области, прочих организаций 10 человек. Задействовано 42 единицы техники.

Также сообщалось, что 27 февраля власти Жамбылского района Алматинской области объявили режим ЧС в Узынагаше. Военнослужащие Нацгвардии эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов.

Фото almob.emer.gov.kz

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