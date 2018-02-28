Отдел №1 ЦОНа Есильского района Астаны переедет на новый адрес

Уже с 1 марта фронт-офис будет принимать граждан по адресу: проспект Мангилик Ел, 30 (здание «Астана Банк»).

Теперь отдел №1 ЦОНа Есильского района города Астаны будет расположен по новому адресу. Ранее отдел располагался в БЦ «Санкт-Петербург». Уже с 1 марта фронт-офис будет принимать граждан по новому адресу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан».

Обновленный отдел расположен на двух этажах. На первом этаже граждане смогут получать электронные услуги. Здесь посетителей ждет сектор цифровых услуг на 23 рабочих места, пять пунктов общественного доступа, сектор подтверждения ЭЦП, кабинка для видеообращений и бизнес зона. Также, в рамках повышения цифровой грамотности по поручению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, в отделе расположен класс обучения. Здесь все желающие могут бесплатно обучиться получению государственных услуг через портал электронного правительства и работы на порталах elicense.kz, goszakup.gov.kz и др.

На втором этаже размещается операционный зал, в котором работники фронт-офиса оказывают традиционные услуги. Для удобства услугополучателей имеется парковка на 50 автомобилей.

К слову, адреса фронт - офисов госкорпорации в г. Астана:

отдел №2 Есильского района – ул.Сауран,7;

отдел №3 Алматинского района – Достык, 13;

отдел №4 Алматинского района – ул. Куйши Дина, 29/1;

отдел №5 Алматинского района – ул. К. Сатпаева, 25;

отдел №6 Сарыаркиского района – ул. Сейфулина, 22;

отдел №7 Сарыаркинского района – ул. С409, 13;

отдел №8 Сарыаркинского района – пр. Республики , 43;

Специализированный ЦОН – ул. 20 – 40, 2.

График работы центров обслуживания населения с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед с понедельника по субботу. Отдел №2 Есильского района работает с понедельника по пятницу до 24.00, в субботу – до 20.00.

Фото: Alau.kz

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