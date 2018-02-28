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46 млрд тенге аккумулировано в систему медстрахования

Отчисления и взносы произведены в пользу 5,4 млн человек.

Фото : kursiv.kz28 февраля 2018, 11:01

По состоянию на 27 февраля 2018 года в систему медицинского страхования аккумулировано порядка млрд тенге. Об этом в ходе расширенного заседания министерства здравоохранения РК сообщила председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Бахмутова Елена, передает Zakon.kz.

"Отчисления и взносы произведены в пользу 5,4 млн человек. Взносы за себя также заплатили индивидуальные предприниматели - их количество составило 668 тысяч человек", - проинформировала Бахмутова.

По ее словам, с учетом текущего года общий объем платежей может достигнуть порядка 114 млрд тенге.

"Этой суммы будет вполне достаточно, чтобы сформировать необходимые законодательством резервы, что позволит запустить систему медицинского страхования уже с 2019 года", - сообщила Елена Бахмутова.

Фото: kursiv.kz.


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